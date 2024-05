Carlo Felice, le percussioni nel concerto Dialoghi

Al Carlo Felice giovedì 23 maggio 2024, alle ore 20.00, secondo appuntamento con il ciclo sinfonico Dialoghi.

Tito Ceccherini sarà alla direzione del violoncellista Francesco Dillon e dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova.

In programma I giardini di Vilnius per violoncello e orchestra, del compositore in residenza al Carlo Felice Francesco Filidei – in prima esecuzione italiana – e la Sinfonia n. 2 in re maggiore di Jean Sibelius.

I giardini di Vilnius, per violoncello e orchestra, di Francesco Filidei è una composizione realizzata nel 2022 su commissione della Fondazione Teatro Carlo Felice, di Radio France, del Klangspuren Tirol New Music Festival e del GAIDA Festival e dedicata ai violoncellisti Sonia Wieder-Atherton e Francesco Dillon.

Il brano si sviluppa come a ritrarre un ambiente sonoro labirintico nel quale la linea del violoncello incede cercando il proprio spazio.

L’organico orchestrale prevede un ricco e vario set di percussioni, per un risultato timbrico di grande suggestione che evoca la dimensione della natura tra rombi, fischi e il cinguettio degli uccelli.

Si tratta di un vero e proprio viaggio musicale, raccontato con grande raffinatezza e un’attenzione sottile alle più delicate sfumature sonore, che arriva ad una messa in discussione del proprio senso fino alla dissolvenza finale.

La Sinfonia n. 2 in re maggiore di Jean Sibelius risale al 1901, il compositore iniziò a lavorarci durante un soggiorno a Rapallo.

La prima esecuzione si sarebbe tenuta l’8 marzo dell’anno successivo a Helsinki, sotto la direzione del compositore stesso.

La Sinfonia ha una struttura formale chiaramente classica, con una suddivisione in quattro movimenti: Allegretto in forma sonata, Andante, Vivacissimo e Finale allegro moderato.

Sin dal principio emergono due dei tratti principali della scrittura di Sibelius, ovvero l’immediatezza tematica, la capacità di generare un complesso sistema orchestrale a partire da singole cellule, in una continua frammentazione e proliferazione dai colori ricercati e affascinanti. Eli/P.