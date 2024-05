Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo per i prossimi due anni

Carlo Conti sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

La decisione, presa all’unanimità dai vertici aziendali della Rai, ovvero dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio, il Direttore Generale Giampaolo Rossi e il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Nei prossimi due anni, Conti guiderà l’evento musicale, organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo.

Un nuovo inizio per Carlo Conti a Sanremo

Per Carlo Conti, non si tratta solo di un ritorno al Festival, ma di una nuova sfida. Il suo obiettivo sarà promuovere e valorizzare le nuove tendenze musicali, come ha fatto nelle sue precedenti edizioni di successo dal 2015 al 2017.

Durante queste edizioni, Conti ha lanciato artisti che sono diventati protagonisti della musica italiana. Il nuovo Direttore Artistico è già al lavoro per creare un Festival ricco di sorprese e novità.

Le prime dichiarazioni di Carlo Conti

“Sono emozionato e felice di tornare a Sanremo,” ha commentato Carlo Conti in diretta al Tg1. “Mi fa molto piacere: i conti tornano,” ha scherzato. Conti ha aggiunto che il primo a congratularsi con lui è stato Fiorello: “Se fossimo stati in onda, ci saremmo divertiti un bel po’.” Conti ha accettato l’incarico grazie al grande affetto ricevuto da tutta l’azienda, dall’amministratore delegato fino ai tecnici e ai cameramen.

Un traguardo importante nella carriera di Conti

“Oltre a essere il direttore artistico per i prossimi due anni, questo incarico rappresenta un modo speciale per celebrare i miei primi 40 anni di carriera in Rai,” ha dichiarato Conti. “Il mio primo contratto con la Rai risale a giugno 1985.”

Un festival con la musica al centro

Carlo Conti ha espresso il desiderio di continuare la tradizione del Festival, mettendo al centro la musica attuale e di successo. “Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che unisce tutta la famiglia davanti alla tv.”