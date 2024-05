Davide Craviotto scopre il rally Il Grappolo

Il pilota genovese per la prima volta al via della gara astigiana

Dopo il Valle d’Aosta, il “Grappolo”. Ancora un rally inedito per Davide Craviotto che, sabato e domenica prossimi, sarà tra i partecipanti alla gara astigiana, valida per la Coppa Rally di Zona 2, di cui è la seconda prova.

L’esperto pilota genovese condividerà l’esperienza con l’abituale Fabrizio Piccinini alle note ed al volante della Renault Clio di Classe Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Scacco Matto Racing.

“Ancora un rally che, in tanti anni di carriera, non ho mai disputato – osserva il portacolori della scuderia New Racing for Genova – e ancora una Classe d’appartenenza al “top” sia per quantità che per qualità degli avversari, tra cui anche due veloci compagni di scuderia: ci sarà da… sudare, sperando che il meteo sia dalla nostra parte, almeno nella prima frazione di gara”.

“Da parte nostra – aggiunge Davide Craviotto – cercheremo, come sempre, di fare bene e di confrontarci al meglio con tutti gli antagonisti, stimolati dalle novità che ci riserverà questo rally e dalla ricerca di punti preziosi per le due serie – Michelin Trofeo Italia 2024 e R Italian Trophy – a cui siamo iscritti”.