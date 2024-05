S. Teodoro, albanesi abbandonano materassi e legname per strada: denunciati

Ieri un carabiniere libero dal servizio, abitante nel quartiere genovese di San Teodoro, ha notato degli stranieri disfarsi lungo la strada di circa 2 metri quadri di legname e di due materassi, scaricati da un furgone in loro possesso.

Richiesto ausilio, sono prontamente intervenuti i carabinieri forestali di Ge-Prato e della Stazione dell’Arma di Ge-Castelletto, i quali hanno identificato come autori del reato due 20enni albanesi, irregolari sul territorio nazionale e mai rimpatriati.

Successivamente, gli investigatori hanno verificato che il furgone gli era stato prestato da un loro connazionale che lavora per una nota società edile, la quale non era a conoscenza della vicenda, per effettuare lo sgombero di un locale della zona.

I due stranieri sono stati quindi denunciati per l’ingresso e il soggiorno illegale sul territorio nazionale e, insieme al legale rappresentante della ditta proprietaria del furgone, un cittadino albanese di 44 anni, per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Il veicolo è stato sequestrato.