Incidente frontale in galleria S. Anna, Aurelia riaperta tra Lavagna e Sestri Levante

Dopo circa tre ore, oggi pomeriggio è stata riaperta al transito in entrambi i sensi di marcia la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna, chiusa per un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria S.Anna.

Uomini e mezzi dell’Anas hanno bonificato il manto stradale dopo lo spostamento del furgone e delle auto coinvolte.

I tre feriti si trovano in osservazione al pronto soccorso di Lavagna.

L’incidente frontale è avvenuto poco prima delle 14. Tre i mezzi coinvolti.

Il camion, per cause in via di accertamento si è scontrato frontalmente con un’ auto che sopraggiungeva in senso contrario.