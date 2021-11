Incidente, bus contro una moto. Muore donna di 36 anni

Muore una donna di 36 anni, alla guida di una moto

Un autobus si è scontrato contro la moto guidata dalla donna. Purtroppo, la donna è morta dopo i tentativi di rianimazione del personale 118.



L’incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8 in via dei Mille a Genova. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale che ha chiuso il transito in via dei Mille e in via Redipuglia.

Dalle prime indagini, della ricostruzione della dinamica dell’incidente, la ricostruzione delle forze dell’ordine, hanno ipotizzato che nell’incidente sarebbe coinvolto anche un ciclista. ABov

Aggiornamento

La persona deceduta è Teresa Cavallero 36 anni medico anestesista all’ospedale Galliera di Genova.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Da quanto si apprende sembra che la donna viaggiasse con il suo scooter in direzione Levante ed avrebbe tentato di evitare una bicicletta, sarebbe, poi avvenuta la caduta e il tragico investimento ad opera del bus che arrivava in senso opposto.

Sul posto i soccorsi si sono resi subito conto che la donna era in condizioni disperate. Dopo aver tentato a lungo di rianimarla hanno dovuto constatare il decesso.

Sotto shock l’autista del mezzo di trasporto pubblico, mentre il ciclista avrebbe subito una contusione al braccio.

Gravi ripercussioni anche sul traffico in zona con la polizia locale che ha chiuso al traffico via dei Mille e via Re di Puglia per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.