Incidente a Sestri Ponente, pensionato genovese morto al Villa Scassi

E’ morto in ospedale, nelle prime ore di stamane, il pensionato genovese rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale in via Merano a Sestri Ponente.

L’ottantenne era stato soccorsi dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso al Villa Scassi di Sampierdarena.

Incidente a Sestri Ponente: pensionato genovese in codice rosso al Villa Scassi

Secondo i primi accertamenti, stava viaggiando a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto guidata da un giovane neopatentato e ha sbattuto per terra andando a colpire violentemente con l’addome contro il palo del semaforo all’altezza di via Clavarino. Sarebbe deceduto per un’emorragia interna.

Indagini in corso della Polizia Locale. Gli investigatori dovranno stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente mortale.