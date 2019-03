Incendio Marassi, spegnimento difficoltoso: alcune persone intossicate

Intervento decisamente impegnativo per i vigili del fuoco, quando, da un appartamento al quinto piano in via Fassicomo, traversa di via Tino Mandoli, a Marassi, sono incominciate ad uscire le fiamme dalla finestra.

Mentre una squadra attaccava l’incendio dalla porta di casa, dopo aver steso le tubazioni lungo le scale, l’altra, utilizzando l’autoscala, evacuava le persone ai piani superiori.

Alcuni inquilini sono stati assistiti dal 118 perché avevano respirato del fumo.

L’appartamento risulta inagibile e si stanno valutando le condizioni di sicurezza degli adiacenti alloggi.

Per trovare le cause sta intervenendo il nucleo investigativo antincendio.

Incendio in un appartamento di via Tino Mandoli