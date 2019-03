Sarebbero una quindicina i casi conosciuti di bambini costretti a restare a casa in Liguria perchè non in regola con le vaccinazioni per le quali i genitori non hanno presentato adeguata certificazione.

A Genova, una decina, due in Valfontanabuona e tre nello spezzino. A riportarlo è l’agenzia Ansa.

I bambini sarebbero stati sospesi dopo le verifiche eseguite dagli uffici comunali che hanno avvertito le scuole e le famiglie.