I vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Sarissola, in via Bergamini, per la fuoriuscita fumo da un box.

I pompieri giunti sul posto hanno tagliato i lucchetti della serranda e hanno constatato un piccolo incendio che produceva molto fumo.

Le cause sono sono in via di accertamento. I danni, per fortuna, sono stati limitati.