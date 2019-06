I vigili del fuoco sono intervenuti, ieri sera, in via Dino Col a Sampierdarena per l’incendio di un camion compattatore di rifiuti.

Per cause in via di accertamento il carico di carta ha preso fuoco.

Per poter effettuare il completo spegnimento i vigili hanno fatto scaricare il materiale a terra evitando cosi l’estendersi del incendio al camion.

Successivamente sono state eseguite le operazioni di pulizia e bonifica del manto stradale.