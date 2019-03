Incendio Cogoleto | La situazione in autostrada A10: le alternative

Tratto chiuso sulla A10 tra Arenzano e Varazze

Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un vasto incendio adiacente la sede autostradale con presenza di fumo.

Alle uscite obbligatorie si sono formati 5 km di coda in aumento.

Coda di 5 km tra Celle Ligure e Varazze per tratto Chiuso

Per chi è in viaggio in direzione di Ventimiglia e proviene da Milano, si consiglia di utlizzare la A26 dei Trafori in direzione di Gravellona Toce, la A21 Torino-Piacenza verso Torino e la A6 Torino-Savona.

Percorso inverso per chi è diretto verso Genova.

Sul posto sono sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7 e La7d.

Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Aggiornamenti

Ore 9.26. Risolta la situazione sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce in direzione Genova Voltri

Ore 9.10. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze ed Arenzano chiuso il tratto in direzione di Genova

Ore 9.02. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce in direzione Genova Voltri: coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per Traffico Congestionato.

Ore 8.42: Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico congestionato

