Incendio a Cogoleto alimentato da un forte vento, prime evacuazioni

In tarda serata si è sviluppato un incendio sopra Cogoleto, in località Capieso, le cui fiamme sono alimentate da un forte vento con raffiche anche di 100 chilometri l’ora.

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari che sono in difficoltà. Durante la notte, infatti, non pososno essere utilizzati i canadair e neppure gli elicotteri antincendio. Le fiamme stanno scendendo verso la Colletta e verso la pineta di Arenzano.

Attualmente sono in corso di evacuazione alcune abitazioni on un fronte di fuoco sul levante della cittadina, mentre l’aria è diventata irrespirabile in tutta la zona.

L’autostrada nel tratto compreso tra Albisola ed il bivio per l’inizio della Complanare di Savona in direzione di Ventimiglia è stata chiusa per un altro incendio è possibile rientrare in autostrada a Savona Vado dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Seguono aggiornamenti

Ore 01.55. E’ stata attivata la sala operativa regionale per attivare un piano di azione efficiente per il contenimento dell’incendio. Il presidente Toti è in contatto con il sindaco Mauro Cavelli. Di pimo mattino una delegazione della Protezione civile e l’assessore Giampedrone si recheranno a Cogoleto.

Ore 01.30. Le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente ad Arenzano.

Ore 1.20. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Arenzano e la fine della complanare di Savona in entrambe le direzioni a causa di due incendi adiacenti alla sede autostradale.

Dopo l’uscita obbligatoria di Arenzano è possibile rientrare in autostrada a Savona Vado dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso in direzione opposta.

Sul luogo degli eventi sono presenti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l’Italia.