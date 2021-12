Inaugurato il Winter Park Genova in piazzale Kennedy. 44 giorni di divertimento e adrenalina con più di 130 attrazioni.

Inaugurato il Winter Park Genova 2021.

Il luna park mobile più grande d’Europa riporta il Natale alla Foce: tra le novità una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h.

Svelato il calendario di eventi collaterali

Più di 130 attrazioni tra cui due novità assolute, 5 eventi collaterali e 44 giorni di adrenalina e divertimento per grandi e piccini.

Ha preso ufficialmente il via sabato 4 dicembre 2021 il Winter Park Genova.

Fino al 16 gennaio 2022, porta in piazzale Kennedy un’eccellenza dello spettacolo viaggiante europeo e simbolo del Natale della Superba.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy con un’inaugurazione in grande stile con fuochi d’artificio, truccabimbi e trampolieri.

Mattia Gutris dichiara:

«È un’emozione poter tornare a far divertire i genovesi in piazzale Kennedy, restituendo alla città un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie cittadine.

In questa edizione abbiamo cercato di portare a Genova il meglio dello spettacolo viaggiante, tra giostre evergreen e due novità assolute».

Per la prima volta, il Winter Park include anche una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi: adrenalina e svago, ma anche cultura e aggregazione.

Gutris prosegue:

«Inoltre, quest’anno organizzeremo 5 eventi collaterali tra cui la tradizionale mattinata in cui tutto il luna park è aperto esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità.

Dopo la pausa forzata del 2020 non vediamo l’ora di far divertire grandi e piccini in piazzale Kennedy fino al 16 gennaio, portando particolare attenzione alla sicurezza:

per entrare sarà necessario il green pass ed eseguiremo controlli a campione per garantire la tranquillità a tutti i partecipanti».

IL CALENDARIO DI EVENTI COLLATERALI DEL WINTER PARK GENOVA 2021

Mercoledì 15 dicembre il Winter Park Genova festeggia la Giornata dei Nonni e dei Nipoti, con sconti a discrezione del singolo operatore riservati ai nonni che accompagnano il proprio nipote in ogni attrazione del Winter Park.

Venerdì 24 dicembre Babbo Natale arriva al Winter Park, mentre il 31 dicembre si festeggia Capodanno con sconti dedicati.

Infine, giovedì 6 gennaio la Befana atterra al Winter Park.

Come da tradizione, il luna park della Foce organizza martedì 28 dicembre la Giornata dedicata alle persone con disabilità.

Il Winter Park è aperto da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.

Per accedere al Winter Park Genova è necessario il green pass, che sarà controllato a campione all’interno della manifestazione.