In uscita venerdì il nuovo singolo di Pietro Gandetto

Da venerdì 1° maggio è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Ogni notte”, il nuovo singolo del cantautore pop piemontese Pietro Gandetto.

“Ogni Notte”, pubblicato e distribuito da Top Records ed edito da Dingo Music, è il singolo che anticipa la pubblicazione del primo EP di Pietro Gandetto. È un brano cantautorale frutto di una contaminazione tra stili e generi musicali differenti, volta a creare un’identità musicale nuova.

Scritto dallo stesso Pietro Gandetto e prodotto insieme alla vocal coach Silvia Chiminelli, con l’arrangiamento di Antonio Condello, “Oggi Notte” è stato registrato presso lo Studio di Lele Battista e mixato presso Blap Studio di Milano del produttore e sound engineer Antonio Polidoro.

«Ho scelto di posticipare l’uscita dell’EP a quando questo periodo di emergenza sarà terminato per poterlo presentare personalmente. – dichiara Pietro Gandetto – Ho preferito però far uscire lo stesso questo brano perché parla delle emozioni che perdiamo e che ricerchiamo ogni giorno e “ogni notte”. Anche se è stato scritto tempo fa, quando non si immaginava neanche ciò che sarebbe successo in questi mesi, credo che in questo momento così particolare questa canzone possa maggiormente arrivare alle persone».

Nato ad Alessandria, Pietro Gandetto, sin da piccolo, si appassiona alla musica. A otto anni inizia lo studio del pianoforte presso il Conservatorio di Genova e di Cuneo e, successivamente, si dedica allo studio del canto. Negli anni, collabora con svariati enti teatrali in diverse produzioni e si esibisce regolarmente sia in Italia, che all’estero. Partecipa a diversi concorsi e manifestazioni tra cui il Tour Music Fest, per arrivare al suo debutto televisivo nel 2018 con la partecipazione al programma televisivo di Rai 2 “The Voice of Italy” riscuotendo ottimi giudizi dai coach. Dal 2018 si dedica al suo progetto da cantautore, iniziando a scrivere i testi delle proprie canzoni e collaborando con alcuni compositori di musica pop e indie. L’anima del suo progetto cantautorale consiste nella fusione di sonorità e generi musicali diversi, in una costante ricerca di un’identità musicale nuova. Sempre nel 2018, come autore, pubblica la sua prima raccolta di poesie, “Nuvole sgangherate” (Booksprint Edizioni). Parallelamente, dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova e consegue il titolo di avvocato, professione di che esercita a Milano, città dove oggi vive.