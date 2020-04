Flash-mob Gourmet del Canale HO.RE.CA, Recco aderisce

Promossa dal Gambero Rosso, l’iniziativa è diventata subito nazionale coinvolgendo tutto il mondo del cosiddetto Fuoricasa

Anche il Consorzio della Focaccia di Recco aderisce con l’obiettivo di dimostrare che il canale, nonostante la lunga e forzata chiusura è fortemente in prima linea e ha voglia di ritornare ed essere vivo riscoprendo l’innato ruolo dell’essere anfitrioni dell’ospitalità italiana.

“Il Flash-mob gourmet” del 28 aprile vuole essere una simbolica riapertura dei nostri ristoranti che per una sera rialzeranno la saracinesca, riaccenderanno le luci e le insegne. Una scelta in controtendenza, anzichè abbassarle, ora le saracinesche si alzano. Un messaggio che dal Consorzio della Focaccia di Recco vuole essere positivo: nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza si lavora per ritornare ad essere i luoghi in cui il piacere della convivialità, del ritrovarsi a tavola, dell’amicizia e della tradizione hanno fatto dell’arte in cucina una vera passione”.

Dopo quasi due mesi di lunga e forzata chiusura questa sera martedì 28 aprile alle ore 21,00 le insegne torneranno, per una sera, ad illuminare le nostre vie e piazze. Le foto delle insegne accese e dei locali illuminati inonderanno i social rinnovando nei clienti il desiderio e l’attesa di ritornare nel territorio di origine della Focaccia di Recco IGP, un virtuale invito per trasmettere un messaggio di speranza. Presto ci rivedremo.

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. si trova nelle aziende consorziate della sua zona di produzione

Recco, Camogli, Sori e Avegno (in provincia di Genova):

RISTORANTI a Recco

Alfredo – Da Angelo – Da Lino – Da O Vittorio – Del Ponte – Manuelina

Vitturin – Storica Focacceria Manuelina.

RISTORANTI a Sori Edobar – Il Boschetto.

PANIFICI a Recco

Moltedo G. B. via Assereto – Moltedo 1874 via XX Settembre

Tossini via Roma – Tossini via XXV Aprile.

PANIFICI e gastronomia a Recco Tossini di via Assereto – Tossini di via Trieste.

ASPORTI Revello Focacceria a Camogli e Focacceria Tossini a Sori.