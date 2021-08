In corso corteo No green pass a Genova

Nuona manifestazione autorizzata dei “No green pass” a Genova In circa 500 si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari a Genova. Si tratta della quinta manifestazione di fila.

Alle 19 il corteo è partito in direzione piazza Caricamento, attraversando via San Lorenzo.

Ad aprire il corteo gli studenti genovesi dell’Università con lo striscione con la scritta “Studenti genovesi contro il green pass”.

Il corteo che è giunto in Gramsci ha alzato diversi cartelli: “No al pensiero unico, si alla libera scelta vaccinale”, “Giù le mani dai bambini”, ” Basta terrore”, “Il vaccino deve essere una scelta”, “No green kaz”.

Gli slogan sono sempre gli stessi: “No green pass!” “Libertà! Libertà!”, “Giù le mani dai bambini”, “Venduti! Venduti!” ma anche “Draghi, Draghi, vaffanc…”, “Bassetti, Burioni, fuori dai co…!”, “Speranza vai via sei tu la pandemia” e “Toti, Toti vaff…”

Il corteo è poi salito in via delle Fontane per arrivare in piazza della Nunziata.

Il gruppo ha preso via Cairole con destinazione Palazzo Tursi sede del Comune di Genova.

Sotto Palazzo Turni è stato cantato l’inno di Mameli, mentre sono state sventolate bandiere con il tricolore.

Infine il corteo da piazza Fontane Marose, ha attraversato via XXV aprile, per tornare in piazza De Ferrari.