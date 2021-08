No green pass, alle 18 manifestazioni in 119 città italiane

Tra circa un’ora, alle 18.00, in oltre 119 città italiane, come spiegano gli organizzatori, anche questo sabato, si svolgeranno delle manifestazioni per dire no! al Green pass.

A Genova l’appuntamento è alle 18, in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione e l’entrata del Ducale.

La manifestazione non ha bandiere, se non quella italiana è apolitica ed apartitica.

I manifestanti si sono dati appuntamento tramite i canali social, in particolare su Telegram.

L’elenco delle città dove avvengono le manifestazioni su Telegram: https://t.me/stopdittatura/