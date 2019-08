In arrivo la Festa della musica del Gruppo Yepp di Loano

Arte, cultura, giochi di ruolo e musica:

a Loano la “Festa della Musica” Yepp

Giovedì 29 agosto a Loano si terrà la “Festa della musica” dei ragazzi del Gruppo Yepp di Loano. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Loano, vuole essere un’occasione per presentare alla città il lavoro svolto quest’anno dall’associazione.

A partire dalle 16.30 in Orto Maccagli, sul lungomare, verranno allestiti diversi stand. Uno sarà dedicato allo Stress-o Magazine, rivista giovanile di divulgazione artistica e culturale, e alla presentazione del lavoro svolto durante i quattro workshop realizzati quest’anno: una raccolta di testi, dipinti, artworks, fumetti che affrontano temi di attualità (il male, la confusione, la famiglia, il fumo, il sesso, il disagio) dal punto di vista dei giovani di oggi.

Un altro stand sarà quello del progetto “Giochi di ruolo”, che proporrà una breve ma avvincente partita a “Dungeons & Dragons” o “Degenesis”. In questa maniera chi non vi ha mai giocato potrà avvicinarsi al mondo dei giochi di ruolo giocando con alcuni dei capisaldi del genere, mentre gli appassionati potranno passare un pomeriggio di divertimento (magari misurandosi con qualche sfida più impegnativa).

Lo stand sarà suddiviso in due tavoli gestiti da altrettanti “master”. Per ciascun tavolo verranno giocate due partite (con un massimo di 5 partecipanti per tavolo per un totale di 20 posti disponibili nelle quattro partite) e dureranno un massimo di due ore ciascuna (orari: 16.30-18 e 18-19.30). Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio privato alla pagina Facebook di Yepp Loano.

Alle 20.30 inizierà la vera e propria “Festa della musica”. I ragazzi della Music Lab Band (laboratorio di musica d’insieme) si esibiranno interpetando coverd di classici vecchi e nuovi. Dopo di loro si esibirà la crew rap “Oltre Letimbro Quartiere 3” costituita da sei ragazzi savonesi (Brooklyn, Ace, Ripper, Rassel, Demi e LilSea) che presenteranno un’anteprima del loro nuovo album “Emergenza” in uscita il 20 settembre”.

Yepp Loano ringrazia “il Comune di Loano, la Compagnia San Paolo, la Fondazione De Mari per aver reso possibile questo evento e invita cordialmente i cittadini grandi e piccoli a partecipare”.