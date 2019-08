In arrivo la 3° edizione di “Loano in danza”

Tutto pronto per la terza edizione di “Loano in Danza”

Loano. Dal lunedì 2 a domenica 8 settembre a Loano si terrà la terza edizione di “Loano in Danza”, manifestazione organizzata da Festival Internazionale della Danza, Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che quest’anno si svolgerà presso le palestre dell’istituto Falcone, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Il “corpo docenti” è formato da: Ludmill Cakalli e Tatiana Sulejmani per la danza classica; Mauro Astolfi per il laboratorio coreografico; Francesco Nappa per il workshop coreografico; Francesca Frassinelli per la danza contemporanea; Alessio Barbarossa per il contact partnering; Matteo Donetti per il modern e passo a due; Anna Rita Larghi per il modern; Viola Scaglione per la dance contemporary; Valentina Quaroni per la sbarra a terra.

Sabato 7 settembre alle 20 gli stagisti si esibiranno sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe in quella che sarà la prima edizione della rassegna-concorso “Löa Dance”.

L’evento si svolge grazie alla “preziosa, fondamentale collaborazione dell’istituto Falcone a cui vanno ad entrambi i più sentiti ringraziamenti di tutta l’organizzazione”.

E’ possibile trovare maggiori informazioni, nonché i moduli di iscrizione, all’indirizzo www.festivalinternazionaledelladanza.wordpress.com.