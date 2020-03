Imperia, ecco i presidi per consegna farmaci

ASL1 Farmaci e servizi nella provincia d’Imperia

Nell’ambito delle azioni predisposte da ASL1 per la gestione dell’emergenza Coronavirus, si comunica che, fino a nuove indicazioni, la distribuzione dei farmaci e dei presidi, non verrà più effettuata dalla farmacia ospedaliera di Sanremo ma secondo le seguenti modalità:

Da lunedì 30 marzo, la distribuzione dei farmaci ai pazienti esterni avrà luogo presso la struttura Farmaceutica – sede di Bussana (Villa Spinola – in via Aurelia 97), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Da martedì 31 marzo, la distribuzione dei presidi (ai pazienti diabetici, colo-uro-ileostomizzati, pazienti incontinenti etc.) verrà effettuata presso il Palafiori in corso Garibaldi a Sanremo, il martedì e il giovedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00. Per informazioni telefonare al n.0184 536784, lun-ven ore 8 – 13.