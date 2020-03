La situazione al Policlinico San Martino 283 ricoverati Covid-19

Presso il Policlico San Martino alle 16 ci sono 283 ricoverati Covid-19.

In particolare: 38 sono ricoverati in Malattie Infettive, 42 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 7 pazienti in sub intensiva, 29 al Padiglione 10, 86 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 9 al Maragliano.

Ieri, in serata ennesima testimonianza di vicinanza ai professionisti operativi in Ospedale.

L’Estoril Beach Club, con la collaborazione dei mezzi messi a disposizione dal Gruppo GE, ha portato 147 pizze a chi era in turno in 7 padiglioni del Policlinico, mentre lo chef Matteo Losio del Bruxaboschi si è dedicato ai medici, agli infermieri e agli oss di Malattie Infettive, assieme ai colleghi di Sapore Maestrale, Hamboo e Toue Drue.