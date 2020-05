Il Volo ad Altisimo Live a supporto degli agricoltori in USA

Il Volo questa sera protagonisti dell’evento mondiale in streaming “Altisimo Live!” insieme a star internazionali come CNCO, J Balvin, Alejandro Sanz, Anitta, Maluma, Eva Longoria e tanti altri.

Un grande festival in streaming a supporto dei lavoratori agricoli americani

Questa sera, martedì 5 maggio, IL VOLO sarà tra i protagonisti di Altisimo Live! Pop Culture and Music Festival una lunga maratona streaming che si ispira al Live Aid, pensata per raccogliere fondi per i 2,5 milioni di lavoratori agricoli degli Stati Uniti, eroi silenziosi che danno da mangiare alla Nazione senza fermarsi, ora messi a dura prova dall’emergenza sanitaria.

Dalle ore 19.00 di oggi (10:00 a.m. PT) si alterneranno in streaming tantissime star mondiali della musica e della televisione e celebrities. Altisimo Live! è il primo e più grande festival in streaming di musica latina e cultura pop con ospiti di livello internazionale come CNCO, Anitta, J Balvin, Alejandro Sanz, Maluma, Luis Fonsi, Eva Longoria, Andy Garcia e tanti altri (https://altisimolive.com/music-artists/). Si tiene proprio il Cinco de Mayo che è la giornata in cui si celebra l’orgoglio messicano e la vittoriosa Battaglia di Puebla.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno all’interno del festival con “Il mondo” per esprimere la loro solidarietà e aiutare nella raccolta fondi.

Sarà possibile fare una donazione per tutta la durata del festival a partire da 5 dollari (“give cinco on cinco” #5on5) a FARMWORKERS’ COVID-19 PANDEMIC RELIEF FUND, creato da Justice for Migrant Women and Hispanics In Philanthropy mandando un messaggio con scritto “CINCO” al 91999 o online su: https://farmworkers.hipgive.org/

Il festival sarà visibile sui canali @AltisimoLive Facebook, YouTube, Twitter, Periscope e Twitch.