Il Trio Conductus al Levanto Music Festival

Levanto Music Festival Amfiteatrof: Venerdì 28 agosto il Trio Conductus anima la piazzetta della Compera.

Appuntamento alle 21.30 per un concerto tra musica antica, contemporanea e di origine popolare.

Levanto Music Festival Amfiteatrof conferma la 29^ edizione con una formula flessibile e rinnovata all’insegna della resilienza. Programma completo su levantomusicfestival.it

Protagonista dell’evento sarà il Trio Conductus, formato dal violoncellista Nathan Chizzali, dal contrabbassista Silvio Gabardi e dal violinista e compositore Marcello Fera.

Appuntamento alle 21.30 in Piazzetta della Compera per una serata che condurrà attraverso i secoli in un itinerario musicale originale, tutto da scoprire, dal canto di Claudio Monteverdi al folk americano di Mark O’Connor, fino alle composizioni create appositamente da Marcello Fera per questa formazione.

La capacità di tenere uniti mondi lontani e ricondurli ad un terreno comune è una caratteristica dello stile di Conductus, ensemble d’archi di cui il Trio è la cellula più piccola. Conductus infatti, oltre a essere il nome di una forma musicale medioevale, è una parola latina che proviene dal verbo “conducere” che significa condurre, convogliare. Nei programmi di Conductus infatti elementi culturali diversi tra loro, fra antico e contemporaneo, ed esperienze che contribuiscono a formare un percorso ricco di stimoli e di possibilità.

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof e sullo schermo dell’Auditorium Ospitalia del Mare.

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Per informazioni sul programma, sulle modalità di partecipazione e in caso di variazioni consultare: levantomusicfestival.it