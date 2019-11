Il Teatro Rina e Gilberto Govi Presenta Ulisse 

Il Teatro Govi ospita Igor Chierici e Luca Cicolella che tornano Giovedì 7 novembre con lo spettacolo Ulisse

L’appuntamento è al Govi in via P. Pastorino 23 rosso a Genova Bolzaneto, con un grande classico della mitologia greca: Ulisse! L’opera di Omero rivisitata in chiave drammaturgica da Igor Chierici e accompagnato in scena dalle sonorità dei fiati di Edmondo Romano insieme a Luca Cicolella, Bruno Ricci e Cristina Pasino, immerge il pubblico nell’epica avventura di Odisseo.Fra le coste dell’isola dei Ciclopi, e i venti di Eolo, passando dalla suadente voce di Circe e “l’incantante” suono delle sirene, Ulisse racconterà, insieme al suo equipaggio, il faticoso ritorno ad Itaca.

Tra i suoni del Duduk armeno e dello Chalumeau, Odisseo racconterà al pubblico le astuzie, le nostalgie e gli sforzi del lungo viaggio.

Produzione: Igor Chierici e Fondazione Garaventa

Regia: Igor Chierici e Luca Cicolella; Costumi: Carolina Tonini

Scenografie: Cristina Repetto