Il ristorante “La Taskita” premiato dal Comune di Alassio per la prestigiosa menzione su Forbes Italia del 2025

Il ristorante “La Taskita” premiato dal Comune di Alassio, ha ricevuto un riconoscimento dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio per la sua menzione nello “Speciale 100 Ristoranti Innovativi 2025” di Forbes Italia.

La cerimonia si è svolta oggi nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Alassio alla presenza del sindaco Marco Melgrati e dell’assessore al Commercio Franca Giannotta, che hanno consegnato una pergamena ufficiale del Comune di Alassio alla chef Briggith Otero Moreno e al bar manager Roberto Mantiero – fondatori del locale – i quali si sono fatti apprezzare dalla prestigiosa testata per “una proposta completa e variegata, con creazioni che sfidano le convenzioni e le aspettative gastronomiche.

Qui non esiste più la rigida distinzione tra antipasto, primo e secondo: lo spirito è quello della condivisione e il menu è un viaggio attraverso culture e sapori da tutto il mondo […]”.

“Il riconoscimento assegnato da Forbes Italia al ristorante La Taskita – commenta l’assessore Franca Giannotta – celebra il valore innovativo della sua proposta gastronomica, che si distingue per qualità e creatività, e rappresenta un’importante vetrina non solo per l’attività protagonista, ma per l’intero comparto della ristorazione alassina, contribuendo a rafforzare l’immagine di eccellenza della nostra città nel panorama enogastronomico nazionale”.