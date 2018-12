Il Partito Comunista Italiano solidale con quello polacco

Presidio dalle ore 10.30 in piazza Tommaseo dal Consolato polacco

In Liguria, a Genova, come in altre città del Paese il Partico Comunista Italiano ha organizzato un presidio dalle ore 10.30 alle ore 12 in piazza Niccolò Tommaseo, di fronte alla sede del consolato onorario della Repubblica di Polonia dove alcuni militanti consegneranno al console un appello che vede autorevoli adesioni come quelle dei compagni di Potere al Popolo e di Rifondazione Comunista circa le recenti persecuzioni anticomuniste in Polonia e “per far sentire, spiegano i militanti – la totale contrarietà alla violenta repressione anticomunista, in vista del processo fissato per il 7 Dicembre”.

“Le persecuzioni anticomuniste contro il Partito Comunista Polacco – spiegano i militanti della Liguria del Partito Comunista Italiano – continuano ad opera del governo, che oltre a distruggere i monumenti in omaggio ai soldati sovietici morti per la liberazione dell’Europa dell’Est dall’occupazione nazista, ha avviato da tempo un procedimento giudiziario contro i comunisti polacchi ed i suoi organi di informazione.

Il processo è parte integrante di una campagna per mettere fuori legge il Partito Comunista i cui militanti, dirigenti e giornalisti sono accusati di “promozione di un sistema totalitario” dal governo polacco, nel pieno silenzio da parte delle istituzioni dell’Ue ed in un quadro segnato da provocazioni in funzione anti russa ad opera del governo americano.

È una campagna che dura da tre anni e che ha portato al fermo ed all’arresto di militanti comunisti ed all’oscuramento del sito internet e dei profili social dell’organizzazione. Nel 2009 si era addirittura approvata una legge per mettere al bando i simboli comunisti, ma è poi stata dichiarata incostituzionale nel 2011.

Vengono vietati anche pubblici dibattiti sulla storia e le teorie marxiste attraverso intimidazioni e minacce, come quelle avvenute a maggio scorso all’Università di Pobierowo, dove agenti di polizia hanno fatto irruzione nell’aula dove si teneva la conferenza per intimidire i docenti ed i partecipanti ed in piena violazione con l’autonomia dell’Università ed il diritto costituzionale alla libera ricerca scientifica ed accademica.

Questo livello di repressione non può essere tollerato, né accettiamo il silenzio mediatico che lo caratterizza. Per queste ragioni il Partito Comunista Italiano aderisce alla giornata di protesta che si terrà il 3 Dicembre, con manifestazioni di protesta di fronte alle sedi diplomatiche della Polonia, per far sentire la nostra voce e la nostra totale contrarietà alla violenta repressione anticomunista, in vista del processo fissato per il 7 Dicembre”.