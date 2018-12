Entella-Novara, Boscaglia: Prestazione da dimenticare

L’allenatore dell’Entella Boscaglia commenta con un pizzico di delusione il pari contro il Novara, al termine di una prova che non lo ha per nulla soddisfatto nonostante il pari.

“Diciamo che abbiamo giocato contro una squadra forte, che è costruita sicuramente per il salto di qualità nonostante la classifica non le sorrida. Noi abbiamo avuto un approccio tranquillo perchè sapevamo la forza del Novara. Loro hanno scelto di venirci a prendere alti ma quando noi andavamo via al loro pressing avevamo la possibilità di fargli male. A volte l’abbiamo fatto, a volte no. Nel secondo tempo siamo stati un po’ timorosi”.