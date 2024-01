Il Padel in Liguria: una crescita Esponenziale

Il padel continua a guadagnare terreno in Liguria, dimostrando una costante ascesa nel panorama degli sport italiani.

I dati rilasciati dall’Osservatorio MrPadelPaddle.com testimoniano un aumento del 27% rispetto all’anno precedente, portando il totale delle strutture dedicate al padel nella regione a 94.

La popolarità del padel è tangibile anche nella distribuzione dei campi, che ora toccano quota 193, di cui 37 sono coperti, consentendo agli appassionati di praticare questo sport in qualsiasi condizione meteorologica.

La diffusione del padel attraversa il territorio ligure con 49 comuni che vantano almeno un club dedicato a questo sport.

La caratteristica inclusiva e l’accessibilità del padel lo rendono un’opzione attraente per un’ampia fascia di età. L’ascesa costante del numero di praticanti e appassionati evidenzia come il padel sia diventato uno sport amato e praticato da molti.

Ma non è solo in Liguria che il padel sta facendo registrare numeri eccezionali. A livello nazionale, l’Italia vanta circa 800.000 praticanti regolari e ben 1.500.000 partecipanti in forma amatoriale.

L’espansione di questo sport è rispecchiata dall’aumento del 22% nel numero di campi, portando il totale a 8.701 in 3.321 club.

Significativamente, il 40% di questi campi è coperto, rendendo il padel uno sport accessibile durante tutto l’anno.

Ma l’impatto del padel non è limitato solo alla sua popolarità e pratica diffusa. A livello economico, il settore del padel in Italia si attesta a un giro d’affari prossimo al miliardo di euro.

La maggior parte degli introiti, pari al 61%, proviene dal noleggio dei campi, mentre il restante 39% deriva dalla vendita di attrezzature e nuovi impianti.

L’evento chiave per gli appassionati e gli operatori del settore è la prossima edizione di Padel Trend Expo, in programma dal 19 al 21 gennaio 2024 presso l’Allianz MICO Fiera Milano City.

Questo evento, organizzato da Next Group attraverso la sua controllata Padel Trend Srl, rappresenta un punto di riferimento per il mondo del padel internazionale. La fiera offrirà un’esperienza unica, attraendo professionisti e appassionati da tutto il mondo con un focus su sinergie B2B e B2C, ospiti prestigiosi, esibizioni di campioni e l’integrazione con altri sport emergenti come il pickleball.

In questa tre-giorni di Padel Trend Expo, i partecipanti potranno godere di un vero e proprio marketplace dedicato al padel, con un’attenzione particolare al mondo del fitness e del pickleball, fenomeno in rapida espansione negli Stati Uniti. Saranno presenti esibizioni di grandi campioni e anche di ex calciatori che hanno sviluppato una passione per il padel.

In sintesi, il padel sta vivendo un’epoca d’oro sia in Liguria che in tutta Italia. La sua crescente popolarità, la vasta diffusione dei campi e l’ampio coinvolgimento degli appassionati stanno ridefinendo il panorama degli sport nel paese.

L’atteso Padel Trend Expo a Milano promette di essere un evento straordinario, rappresentando una piattaforma internazionale di connessione e crescita per il mondo del padel.