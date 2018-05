Il nuovo pulmino della Canottieri Voltri

Una festa per salutare l’arrivo del nuovo pulmino della “ADGS Canottieri Voltri”, storica società del ponente genovese, da sempre impegnata in varie competizioni in differenti categorie. Gli atleti, i genitori e i dirigenti, in compagnia del presidente della circoscrizione di Ponente Claudio Chiarotti, hanno brindato al mezzo che li porterà in vari luoghi d’Italia per tenere alto il vessillo del canottaggio genovese.

Uno sforzo economico per consentire alla società sportiva di sostenere le trasferte, anche le più impegnative.

Una presenza risalente nel tempo, quella della Canottieri Voltri, che non teme di sfidare compagini blasonate sia nella disciplina del “sedile fisso” che nel “sedile mobile”. Equipaggi di singolo, doppio e quattro, non vedono l’ora di entrare in acqua per dimostrare quanto appreso nelle sessioni di allenamento. Attendiamo di vedere i risultati dei giovani di ponente.

Roberto Polleri