Il miglior pesto del mondo nel 2024 è di Mattia Bassi di Genova

Nel cuore del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova oggi, sabato 23 marzo 2024, ha avuto luogo una sfida culinaria epica.

Mattia Bassi, originario di Genova, ha dimostrato di essere il re indiscusso del pesto, superando cento concorrenti provenienti da ogni angolo del globo. Ventisei giudici esperti, selezionati attentamente tra i luminari della gastronomia nazionale, hanno decretato la sua vittoria.

Ma questa non è stata solo una storia di trionfo individuale.

Tra i partecipanti, Maria Carbone, 90 anni, di Davagna, ha conquistato il cuore dei presenti, dimostrando che l’esperienza e la passione non conoscono età. Allo stesso modo, Kelly Rocha, vincitrice di una gara eliminatoria del Campionato durante le tappe dell’Ocean Race a Itajaì, ha portato il suo tocco brasiliano a 9.846 chilometri di distanza da Genova.

L’evento ha visto una partecipazione eccezionale, con manifestazioni collaterali che spaziavano dal coinvolgimento dei più piccoli in un campionato non competitivo alla mostra dei mortai antichi delle famiglie genovesi.

Gli “incontri e conversazioni” sul basilico e sul pesto hanno fornito uno spazio per l’approfondimento delle più recenti ricerche e studi.

In un momento significativo per il Campionato, tre concorrenti stranieri hanno varcato la soglia della finale. Nyusuke Ota, cuoco giapponese in missione a Firenze, Alberto Imparato, italiano di nascita ma residente a Dublino, e Jeanne Beauvais, parigina, selezionata durante le eliminatorie svoltosi sotto la maestosa Torre Eiffel, hanno portato una dimensione internazionale alla competizione.

A dare voce all’evento è stata la rinomata giornalista Marisa Passera di Radio Deejay, che ha contribuito a rendere il Campionato ancora più memorabile.