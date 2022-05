Il Kustendorf festival prosegue con il cinema di Zhang Yimou. Conoscerete tutti il Grande Maestro del cinema cinese, le cui pellicole non possono mancare in una manifestazione dal respiro internazionale come questa.

Il Maestro cinese, nato nel 1950 a Xìan in Cina, purtroppo, dato il persistere di un delicato equilibrio internazionale post-pandemia non era presente, ma ha recato un videomessaggio dove dichiara come sia di vecchia data la sincera amicizia che lo lega al “Professor” Emir Nemanja Kusturica e come nelle prossime edizioni certamente offrirà la propria presenza. Ha inoltre affermato che proprio attraverso il cinema noi ci conosciamo “come popoli”, ribadendo la radicata funzione sociale del Cinema.

La sua pellicola che abbiamo visionato è “One Second”, Cina, 2021. Già dal primo frame si viene rapiti da tanta bellezza filmica, sebbene la trama racconti d’un intero paese in sofferenza. Ma la fotografia del cinema di Zhang Yimou è superlativa. Parimenti la regia. Alcune scene ambientate in un deserto sono sovente accompagnate da un canto tradizionale, quasi a rappresentare il canto della sabbia perpetuamente spostata dal vento. Impossibile non commuoversi!

Nello specifico ritrae un tratto della Cina durante la Rivoluzione Culturale, nota anche come Grande Rivoluzione Culturale Proletaria. In particolare racconta di un prigioniero che evade dai campi di lavoro per assistere alla proiezione del film “Heroic Sons and Daughters”, pellicola del 1964 che esiste realmente, il cui autore è il regista Zhaodi Wu. Il nostro protagonista vuole assistervi ad ogni costo, perché “in un secondo” del film, da cui il titolo dell’opera di Zhang Yimou, è presente sua figlia come comparsa. Si imbatte però in Liu, una simpatica tenace ragazza orfana e tra i due nasce un’amicizia filiale, segno distintivo di speranza sull’amarezza dei tempi. Film imperdibile. Da vedere assolutamente.

Ricordiamo che ieri è giunta al Kustendorf un’artista internazionale. Si tratta dell’attrice, regista e cantante Gessica Geneus, originaria di Haiti, di cui proprio nel pomeriggio vedremo il lungometraggio Freda, Haiti, Benin, Francia, Qatar, 2021, pellicola a tematica sociale.

Ieri sera inoltre è stato proiettato l’ultimo gruppo di Short-Movies in concorso.

A stasera la premiazione e la chiusura del Kustendorf film and music festival. Nonostante il periodo post-pandemico si è rivelato un festival di grande qualità culturale come sempre, con un’ottima organizzazione, di cui ci godiamo con gratitudine ancora una serata.

Romina De Simone