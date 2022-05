New Racing for Genova si sdoppia tra l’Adriatico e l’Oltrepò Pavese

Matteo Ceriali cerca conferme a Urbino, a Varzi debutta Francesco Perugia

Fine settimana impegnativo, il prossimo, per la scuderia New Racing for Genova. Il sodalizio caro al presidente Laura Bottini parteciperà, infatti, al 29° Rally Adriatico e all’inedito Rally Oltrepò Pavese: in entrambe le gare schiererà due equipaggi.

Rally Adriatico – La gara marchigiana, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), è anche il secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, a cui la scuderia New Racing for Genova partecipa con Matteo Ceriali e Luca Ferraris. La coppia torinese, che sarà in gara con la Renault Clio Rally5, è chiamata a confermare, sui difficili sterrati intorno ad Urbino, sia la terza posizione in campionato sia l’ottima prestazione complessiva messa a segno a Sanremo.

Il secondo equipaggio della scuderia New Racing for Genova al Rally Adriatico è quello formato dal giovane “figlio d’arte” Paolo Buscone, al suo secondo impegno rallystico assoluto dopo il debutto nel 2021 al Rally 4 Regioni con la Hyundai i20 R5, e da Mattia Bartolucci: i due saranno in gara con la Peugeot 208 Rally 4 del Team VSport.

Rally Oltrepò – Grande attenzione e curiosità per le due vetture che la scuderia New Racing for Genova schiererà a Varzi, al via dell’inedita gara pavese. La prima, una Skoda Fabia R5 del Team LS2, vedrà infatti il ritorno alle corse di Giorgio Buscone, l’indimenticato Campione italiano assoluto Terra 1991, che per l’occasione dividerà l’abitacolo con Martina Bertelegni.

L’altra vettura è la Peugeot 208 R2B del team VSport con cui farà il debutto nei rally un altro “figlio d’arte”, Francesco Perugia – papà Gigi ha legato principalmente il suo nome all’indimenticabile Trofeo A112 Abarth – che per il proprio esordio ha scelto di dividere l’abitacolo con la giovane ma esperta chiavarese Marta De Paoli.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.