Tutto pronto a Sampierdarena per ‘L’Anteprima’: moto, musica e beneficenza

Torna, sabato 14 maggio, a Sampierdarena L’ANTEPRIMA, alla sua seconda edizione, evento che fa da prefazione al Distinguished Gentleman’ s Ride, la manifestazione di portata mondiale organizzata nella nostra città dal Cafe Racer Genova nella giornata del 22 maggio.

Una manifestazione che coniuga passione per le due ruote e beneficienza. Infatti le donazioni ricavate con l’iscrizione al DGR, saranno devolute a favore della ricerca contro il tumore alla prostata.

L’ANTEPRIMA è un ‘occasione per fare festa <<Una festa aperta a chi ha la passione per le moto, ma non solo. Un momento per trascorrere del tempo insieme aggiungendo intrattenimenti musicali, street food, la gara di braccio di ferro e altre sorprese >> dice Roberta Veri di Visual’Think, officina creativa di via Nicolò Daste che, insieme a GA Parrucchieri e al CIV Cantore e dintorni, ospita l’Anteprima nel tratto di via ribattezzato Borgodaste.

<<Vogliamo ringraziare -dice Gianluca Amadei di GA Parrucchieri – il Civ Cantore e Dintorni e tutte le attività commerciali del nostro quartiere che ci hanno sostenuto rendendo possibile l’evento>>.

Le moto saranno le vere protagoniste sabato 14 maggio. Il raduno è previsto alle 16.30 in via Dino Col per poi sfilare per Sampierdarena passando nella centrale Via Cantore. Da lì i centauri raggiungeranno via Nicolò Daste dove Dr. Strange accoglierà i centauri (e non solo) con musica e djset.

Poi musica dal vivo con la giovane Vio, per finire con il concerto della rock band Dassistassy. Lo street food sarà curato dal mitico Camugin e dal Pub della via Big Ben 108 rosso.

<<Non è casuale che abbiamo deciso di sfilare per Sampierdarena dice Mauro Vigo di Visual’Think. – Sampierdarena è un quartiere che ha ancora tanto da dare; il nostro primo intento è sempre quello di rivalutarla, di farla tornare ad essere vissuta come merita; la moto piace, e crea un bel momento di aggregazione e il nostro quartiere ha bisogno di momenti belli!