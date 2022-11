Il Comune si sostituisce a Rivieracqua e attiva la consegna a domicilio dell’acqua dei boccioni agli anziani

Andora, il Comune si sostituisce a Rivieracqua. Demichelis: “Il servizio realizzato dalla Protezione civile utilizzerà l’acqua nei boccioni sul territorio, si rivolge anziani residenti o non residenti che abbiano deciso di trascorrere l’inverno nelle seconde case e che abbiano i parenti lontani”

Il servizio sarà effettuato dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile che ritireranno a casa i contenitori e li riporteranno pieni.

“I servizi sociali del comune di Andora sono in contatto e aiutano quotidianamente una grande quantità di anziani residenti anche per la fornitura d’acqua, attraverso i servizi a domicilio forniti – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Vogliamo aiutare anche gli anziani non residenti che hanno comunque deciso di trascorrere l’inverno nelle seconde case di Andora e che abbiano difficoltà a trasportare l’acqua in casa, perché i parenti non possono aiutarli risiedendo lontano”.

Basterà contattare il numero d’emergenza della Protezione Civile 335/8446564, dalle 9.00 alle 13.00 e i volontari, raccolto un numero congruo di richieste, faranno il giro, ritireranno le taniche e bottiglie e le riempiranno dai boccioni collocati sul territorio.

“Ringrazio il responsabile Alberto Petrucco e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che si sono organizzati velocemente per poter garantire questo servizio vista l’inerzia di Rivieracqua” – spiega il sindaco Demichelis