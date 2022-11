Sicurezza, ampliata la rete di videosorveglianza comunale a Chiavari, installate nuove telecamere di sorveglianza in tutta la cittadina

Sicurezza, ampliata la rete di videosorveglianza comunale a Chiavari. Ieri mattina i tecnici hanno installato gli impianti in piazza Roma e nei prossimi giorni proseguiranno in piazza Matteotti, piazza Ravenna, viale Millo, corso Buenos Aires e in via Parma, al confine con Carasco.

“Si tratta di un programma articolato di potenziamento che contempla anche un piano di manutenzione dell’intera rete, della durata di tre anni, per circa 200 mila euro di investimento – ha spiegato il comandate della Polizia Locale, Fabio Lanata – La centrale operativa del Comando monitora oltre 350 telecamere dislocate su tutto il territorio cittadino e collabora attivamente con le altre forze di Polizia per operazioni investigative e di controllo”.

“Un’accelerazione sul tema della sicurezza cittadina – aggiunge il sindaco Federico Messuti – Un’ulteriore misura per contrastare gli episodi di micro-criminalità e vandalismo, come quelli che sono avvenuti al parco giochi di piazza Roma o nel centro storico, ma anche per identificare comportamenti scorretti in caso di incidente”.