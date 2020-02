Il Comune di Genova ricorda Walter Fillak a Cuorgné

Il Comune di Genova partecipa alla commemorazione di Walter Fillak a Cuorgné

Domenica 9 febbraio verrà commemorato il partigiano e medaglia d’argento al valor militare Walter Fillak. La cerimonia sarà a Cuorgné (Torino), luogo dove venne impiccato dai nazisti nel febbraio del 1945.

Alla manifestazione è stato invitato il Comune di Genova, che parteciperà con l’assessore Laura Gaggero in rappresentanza del Sindaco e con il Gonfalone della città.

Il programma della cerimonia prevede alle ore 9.30 in piazza Morgando la partenza del corteo verso il cippo commemorativo di Walter Fillak in via Alpette, con benedizione e deposizione di corona d’alloro.

Alle ore 10, nell’ ex chiesa SS. Trinità in via Milite Ignoto, lettura di alcune lettere dal carcere di Walter Fillak a cura del gruppo teatrale “Fuori dal Coro”.

A seguire saluto del sindaco di Cuorgné, Giuseppe Pezzetto, e del presidente della locale sezione ANPI. Interventi dei coordinatori ANPI del Piemonte Ezio Montalenti e di Massimo Bisca, coordinatore ANPI Liguria e componente del comitato nazionale.