In occasione del Carnevale, condividiamo nove Città

Nove mete in Italia e all’estero raggiungibili con FlixBus da Genova per andare alla scoperta di alcune delle più belle manifestazioni europee

Le atmosfere natalizie si sono ormai esaurite, e la primavera è ancora un miraggio: febbraio sembra non voler dare tregua. Fortunatamente, il Carnevale viene in soccorso a quanti stanno cercando un valido pretesto per fare le valigie e fuggire dalla routine quotidiana, anche per pochi giorni: e di Carnevali ce n’è davvero per tutti i gusti, sia in Italia che all’estero.

Con una rete internazionale capillare che collega Genova con oltre 150 città in 12 Paesi, FlixBus è la scelta ideale per chi dal capoluogo ligure vuole raggiungere comodamente e a costi contenuti alcune delle più belle kermesse d’Europa, prenotando con facilità sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita o presso i rivenditori autorizzati sul territorio.*

Inoltre, FlixBus è la soluzione perfetta per chi presta attenzione al tema ambientale: di per sé, un autobus può sostituire fino a 30 auto su strada in termini di emissioni, ma chi sceglie FlixBus può addirittura viaggiare a impatto zero, versando, al momento della prenotazione, una piccola donazione ad Atmosfair, che la reinvestirà in progetti certificati di protezione del clima.