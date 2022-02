Bacio bollente tra Delia e Soleil; ieri sera atmosfera “hot” al Grande Fratello VIP per chi se lo fosse perso

Un Signorini entusiasmante avvolto in una nuvola lilla apre l’ennesima puntata del Grande Fratello VIP. Per chi si fosse perso il real time h 24 l’evento della settimana è stato il bacio bollente tra le due contendenti a cosa non si sa più.

Alex Belli? Macchè! Anzi, ci pare che il belloccio dal sorriso smagliante si trovi ora in una posizione quasi defilata, ad un “pit stop” dove il cambio gomme non si fa più perché non c’è più un meccanico disponibile.

Qualche giorno fa è successo l’inimmaginabile: un bacio bollente tra Delia e Soleil. Atmosfera “hot” al Grande Fratello VIP. Soleil Sorge e Delia Duran in abiti da amazzoni si sono lasciate andare ad una scena hard, un bacio hot a luci rosse dove le due ex rivali sono apparse travolte da una passione ineluttabile. Ma come si arriva dall’odio alla passione più fulminea? Dalla gelosia all’attrazione fatale?

Certo che un bacio tra loro due nemmeno nella più fantasiosa delle soap opera ce lo saremmo mai potuto immaginare! Beautiful? No, GF VIP!

Cosa è successo nella Casa del Grande Fratello VIP tra Delia e Soleil?

Improvvisamente l’aria si è surriscaldata e la Casa più spiata d’Italia stava per prendere fuoco. Delia si è tuffata letteralmente sopra una Soleil in preda ad un’attrazione fatale. Un trasporto vero e reale tra loro due; due amanti in preda alla passione più travolgente difficile da contenere.

La scena? Un party tribale che ha lasciato il pubblico di questa edizione del GF VIP senza parole. Sui social si è scatenata l’ennesima polemica su quella che naturalmente si è trasformata nella casa più hot d’Italia.

Vera attrazione fisica da parte di Delia come lei stessa ammette; bisogno di smorzare la negatività fra loro due, la giustificazione di Soleil. Ma chi ci crede? Di sicuro non Adriana Volpe che dichiara ieri sera tutto il suo disagio e disappunto di fronte alla scena del lungo bacio appassionato tra le due prime donne della Casa, una avvinghiata all’altra sulle scale in giardino.

Il bacio bollente tra Delia e Soleil: shock o provocazione?

Istinto tribale in diretta TV. Shock o provocazione? Certo che “l’amore libero” iniziava ad annoiare un po’ e allora che fare, cosa inventarsi per arrivare in finale? Ed ecco scatenarsi la scena hot tra Delia e Soleil.

Qualcosa di sporco? Qualcosa di bello? Di sicuro dentro la Casa è sceso il gelo mentre fuori le temperature si sono surriscaldate nelle case degli spettatori di questo GF VIP.

Prima un odio viscerale da parte di Delia e ora tanta stima ed ammirazione nei confronti della gattina sexy Soleil che francamente ci pare un pesciolino fuor d’acqua, un’acqua dove stare a galla per lei diventa sempre più difficile.

Ci prova ad arrampicarsi su uno specchio ma scivola giù inesorabilmente, sempre più in basso, mentre non riesce più a nascondere al suo Alex e al mondo intero il suo amore per lui. Il belloccio trionfa e la povera innamorata perisce del suo amore. Piange e si dispera la piccola Soleil; ci fa quasi tenerezza, come una mantide religiosa alla fine del suo ultimo pasto.

Bacio bollente tra Delia e Soleil: “Se non fossimo in tv ti darei una sberla”

A bacchettare Delia e Soleil ci pensa la Kationa nazionale che non usa mezzi termini per descrivere la bassezza dello spettacolo a cui tutti hanno assistito all’interno della Casa.

“E’ stata una brutta cosa e mi auguro di non vederlo mai più”. Afferma Katia Ricciarelli che mette in discussione la mancanza di pudore delle due protagoniste di questa edizione del GF VIP. Non perde l’ennesima occasione per mandare “a ramengo” Alex, che non esita a definire “cattivo, perfido e manipolatore”. Le prudono le mani e non lo nasconde; ci resta l’amaro in bocca di uno sberlone mancato che avrebbe tanto voluto agevolargli.

Anche Sonia Bruganelli lo attacca a modo suo definendo Delia una pedina nelle sue mani, anche se di pedine nella casa non ci par di vederne, francamente.

Solo tigrotte poco addomesticate che nemmeno la vecchia tigre di Mompracen saprebbe domare dal divano della Casa. Eccolo Kabir mentre attende il verdetto del pubblico ed è infatti lui ad uscire ieri sera dalla casa del GF; lo fa con stile e con garbo, come sua abitudine.

Grande Fratello VIP: Vincitori o vinti? Vittime o carnefici? Tutti complici!

Soleil Sorge dopo aver dichiarato il suo amore per Alex Belli piange lacrime amare. “L’ho sempre detto che ti amo” piagnucolava sotto la doccia qualche giorno fa ma ieri sera in diretta smentisce tutto categoricamente. Non le rimane altro da fare di fronte alla dichiarazione di Alex che definisce il suo amore per Delia Duran “indissolubile”.

Ed ecco che “l’amore libero” che ha regnato per decine e decine di puntate si scioglie come neve al sole e lo fa perché quando a giocare inizia la sua mogliettina il gioco ad Alex Belli non gli piace più così tanto. Vincitori o vinti? Vittime o carnefici? Tutti complici, nessuno escluso.

Viva l’amore!

“Viva l’amore” troneggia sorridente Delia entrando in salotto e ci pare che frase meno adeguata non potesse trovare quando, nella puntata di ieri sera, tra gli ex amanti Soleil ed Alex, seduti sul divano della Casa, scendeva il gelo più assoluto che sanciva la fine del loro amore, se mai ci fosse stato.

La bella mogliettina si è ripresa il suo maritino con la stima nei confronti dell’amante; attrazione fatale prima e ammirazione dopo in ginocchio davanti a lei. E’ il teatro dell’assurdo.

Pochi minuti dopo Alex Belli, indubbiamente nato per fare il Grande Fratello, come afferma Alfonso Signorini, esce dalla Casa del GF VIP; esce definitivamente a calci virtuali che gli avrebbe dato molto volentieri Aldo Montano dallo Studio e ci pare non solo lui. Ma il GF VIP gli è servito, ha finalmente capito che il suo amore per Delia “vince su tutto”; è la sconfitta dell’amore libero e ne siamo davvero desolati. Ma in realtà al Grande Fratello l’amore trionfa sempre, in qualunque sua forma, e a sottolinearlo è proprio il padrone di Casa Alfonso Signorini: “Omnia vincit amor”. Sabrina Malatesta

