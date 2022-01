Il 37° Memorial Morena torna ad Albaro dal 24 al 26 giugno 2022

Tra i grandi eventi del 2022 firmati Sportiva Sturla, dal 24 al 26 giugno, ritorna l’appuntamento con il Memorial Morena, promosso da Regione Liguria e Comune di Genova con la partecipazione di Federazione Italiana Nuoto e LEN. E’ l’edizione numero 37, quella del Centenario originariamente prevista nel 2020 e poi rinviata due volte a causa della pandemia. Un’opportunità importante per celebrare i primi cento anni di vita del sodalizio, nato in Via 5 Maggio il 29 aprile 1920, con questa storica rassegna giovanile internazionale natatoria.

Il Memorial Morena nasce nel 1969 a seguito di un’idea dell’allenatore Giovanni Dodero per ricordare Enrico Morena, arbitro sturlino di serie A di pallanuoto e profondo conoscitore di nuoto. E’ una manifestazione internazionale di nuoto giovanile con cadenza tipicamente biennale. La novità più significativa è, dopo tante edizioni ospitate dal complesso natatorio della Sciorba, il “ritorno a casa” dopo 30 anni. Si gareggia nuovamente nello Stadio del Nuoto di Albaro, scenario dove la manifestazione nasce e si svolge dal 1969 al 1992, anno in cui a brillare è la quindicenne Nina Zhivanevskaya, poi bronzo a Barcellona 1992 e Sidney 2000

Le categorie partecipanti sono Esordienti B (annate maschi 2012-2011, femmine 2013-2012), Esordienti A (annate maschi 2010-2009, femmine 2011-2010), Ragazzi (annate maschi 2008-2007-2006, femmine 2009-2008) e, ulteriore novità, Junior (annate maschi 2005-2004, femmine 2007-2006). L’inserimento della categoria Junior è conseguente all’impossibilità di partecipazione, causa pandemia, agli atleti nell’annata loro dedicata nel 2020 e nel 2021. Così il Memorial Morena sarà articolato su tre giornate anziché due. Sono in corso diversi contatti con i dirigenti delle rappresentative di altre nazioni e sarà naturalmente confermata la collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto per la partecipazione di una selezione giovanile della Nazionale come nelle precedenti edizioni.

“Il Memorial Morena fa parte della nostra tradizione e in un’edizione così speciale come quella del Centenario siamo felici di esser riusciti a riportarlo ad Albaro – commenta Giorgio Conte, presidente della Sportiva Sturla – Da subito, mi preme ringraziare i nostri dirigenti, i nostri soci e tutte le famiglie che dal 24 al 26 giugno e nelle settimane precedenti metteranno a disposizione della Sportiva Sturla tutte le loro energie per garantire il miglior esito della manifestazione”.

www.sportivasturla.it/memorial-morena-2022/