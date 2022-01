“Sampdoria 1991” il nuovo libro di Luca Pellegrini e Luca Talotta

Nel 1991 la Sampdoria vinse uno storico scudetto, ultima celebrazione di un lungo periodo di successi culminati anche con la conquista, nel 1990, della Coppa delle Coppe. Una vittoria, quella del Tricolore nazionale, che fece gioire la metà blucerchiata di Genova ma che fu anche il viatico per l’addio, di certo non indolore, di Luca Pellegrini alla sua amata Sampdoria. Che cosa ci fu dietro quella separazione? Possibile che un club sia arrivato a privarsi del proprio capitano dopo la conquista di uno scudetto? Nel secondo volume della sotto collana “I capitani di una favola”, Luca Pellegrini ripercorre, in maniera assai lucida, la sua lunga carriera da calciatore, dai primi calci a Varese fino all’approdo a Genova. Spiega come e perché nacque quel gruppo fantastico capace di vincere cinque trofei in sette anni, ma soprattutto fa luce su quanto accaduto nel biennio 1990-1991, sulle questioni di spogliatoio, le cose mai dette e i rapporti con molti dei campioni di quella squadra: da Mancini a Vialli, da Lanna a Cerezo, fino a Boškov, Enrico Mantovani e l’idolo Luca Fusi.

Il ricavato della vendita del libro, ricavi, dedotti gli oneri, saranno devoluti all’Associazione Samuele Cavallaro Onlus, nata dalla necessità di mantenere vivo il ricordo di Samuele, scomparso nel 2015 a 15 anni a causa di una leucemia, attraverso raccolte fondi destinate a progetti che contribuiscano a migliorare la vita dei ragazzi là dove ce ne sia bisogno.

GLI AUTORI

Luca Pellegrini (Varese, 1963) è stato il capitano di quella Sampdoria capace, nel 1991, di vincere uno scudetto ancora oggi storico. Cresciuto nella squadra della sua città, con la quale ha vinto un campionato di Serie C (1980), con la maglia della Sampdoria ha conquistato anche tre Coppe Italia (1985, 1988 e 1989) e una Coppa delle Coppe (1990). Oggi collabora con diverse emittenti televisive in veste di opinionista e commentatore tecnico.

Luca Talotta (Catanzaro, 1980), giornalista sportivo, vincitore del premio Top Green Influencer 2019 per la mobilità sostenibile, vive a Milano. Collabora con importanti testate nazionali (Il Giornale, Il Giorno, Mi-Tomorrow e Il Resto del Carlino tra le altre) e siti internet (è stato caporedattore a calciomercato.com, blogosfere.it e leonardo.it). Docente presso l’università eCampus, ha pubblicato I segreti dell’agente dei calciatori (con Jean-Christophe Cataliotti, 2013, Mursia), Rhinos Milano, un amore oltre il touchdown (2014, Kindle) e Non esistono negri italiani (2015, Create Space). Per Caosfera cura la sottocollana di Olympia “I capitani di una favola” e ha già pubblicato Cagliari 1970. Emozioni da un trionfo con Pierluigi Cera.

Con la speciale collaborazione di Franco Bochicchio, che ha realizzato la copertina e alcune delle illustrazioni interne.

Titolo: Sampdoria 1991 Editore: Caosfera

Autori: Luca Pellegrini, Luca Talotta

Genere: autobiografia sportiva

ISBN: 9788866286516

Prezzo: €18,00

Pagine: 198