Ieri a Genova manifestazione No green pass, corteo in centro | Video

Oltre un migliaio le persone presenti. Il tutto è iniziato alle 15 in piazza della Vittoria

Ieri per la 12^ volta di fila, come preannunciato, c’è stata la manifestazione con corteo dei No green pass organizzata tra l’altro dal Comitato liberi cittadini Genova e da Libera Piazza Genova.

Si è trattato di una manifestazione pacifica, apartitica e apolitica alla quale hanno partecipato oltre un migliaio di persone tra studenti, pensionati e famiglie intere.

Il tutto è iniziato alle ore 15 in piazza della Vittoria con lo slogan di “Vaccipicchia… che… Pandemenza”, dove sono state portate diverse testimonianze di medici, studenti, insegnanti, sanitari, avvocati, ma anche di Rosanna Spatari, la Leonessa di Chivasso.

Alle 18.15 è poi partito il corteo in via XX Settembre, De Ferrari, piazza Matteotti, via San Lorenzo, Porto Antico al grido di “No Green Pass!”; “Sciopero generale”, “Libertà, libertà!”, “Sveglia, questa è dittatura”, “Giù le mani dall’università!”. Diverse le bandiere con il tricolore e cartelli esposti. Ad aprire il corteo lo striscione “No Draghi, No pass, No CTS”.

Al Porto Antico il corteo si è incrociato davanti a Palazzo San Giorgio, con un presidio di un centinaio di appartenenti ai centri sociali ed antogonisti che manifestavano contro lo sgombero avvenuto venerdì del TDN. Non ci sono stati problemi tra i due gruppi che si sono ignorati.

Il programma di una settimana di manifestazioni di Libera piazza Genova.

Lunedì 11 ottobre alle 9, è previsto un presidio, presso il terminal traghetti, insieme ai lavoratori del porto in sciopero.

Martedì 12 ottobre, in piazza della Vittoria, ore 18, assemblea cittadina sotto il monumento.

Mercoledì 13 alle ore 10.30, è previsto un presidio davanti alle sede dell’Università di Genova in via Balbi.

Venerdì 15 ottobre, nel giorno dell’attivazione del green pass per tutti i lavoratori, ha inizio uno sciopero generale.

Sabato 16 ottobre. Ore 15, manifestazione di Libera piazza Genova in piazza De Ferrari. Ore 17.30 inizio corteo.