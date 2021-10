Domani, 12° presidio con manifestazione No green pass a Genova

Incontro alle 15 in piazza della Vittoria anche con Rosanna, “la Leonessa di Chivasso”, poi corteo alle 18.15

Dopo il presidio del 6 di ottobre in via Balbi, davanti all’ingresso dell’Università e i diversi volantinaggi, in piazza Cavour nei pressi dell’accesso portuale per lo sciopero generale di lunedì 11 e quello di ieri nel municipio Medio Levante, i No Green pass, del Comitato Libera Piazza Genova, hanno organizzato, per la 12esima volta di seguito, una grande manifestazione a Genova con appuntamento in piazza della Vittoria alle 15.

In piazza della Vittoria in “difesa dei diritti, della Costituzione e del futuro”, interverranno Sara Cunial, deputato; Franco Trinca, biologo nutrizionista; Sandro Torella, autore ed attore satirico; Rosanna Spatari, la Leonessa di Chivasso; il Dottor Andrea Tosatto, psicologo; l’Avvocato Domenico Monteleone e il Professor Andrea Colombini, direttore d’orchestra.

Intorno alle 18.15 prenderà vita un corteo.

Il tragitto previsto percorrerà via XX Settembre, via San Lorenzo, Porto Antico per, poi, effettuare, il percorso inverso.