Regenerations, corso di formazione per tutors di giovani migranti

Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso di formazione per diventare mentori di giovani persone migranti organizzato da Defence for Childrens international con il finanziamento del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea (FAMI), con il sostegno di Aga, l’Agenzia Garanze per l’Infanzia e l’Adolescenza e del Ministero dell’Interno. Il corso si svolgerà in presenza a Genova, presso il Circolo Zenzero di Via Giovanni Torti 35, nelle seguenti date:

Sessione 1, sabato 23 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 17.30

Sessione 2, domenica 24 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 17.30

Per iscriversi occorre compilare ed inviare il modulo di iscrizione. Per accedere sarà richiesto Green Pass valido. Si puo’ sapere di più sul programma di Mentoring e guardare il video video al link https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/corsi-di-mentoring-genova.

Per informazioni e chiarimenti contattare il numero cell. 3203855491 o scrivere via mail a info@defenceforchildren.it.

Per l’esercizio del suo ruolo il tutore deve seguire un adeguato percorso formativo continuativo e multidisciplinare. Per approfondire, seguire i progetti sulla tutela:

1 STANDARD DI RIFERIMENTO per tutori di minorenni non accompagnati

2 ELFO Tutela e affido famigliare per minorenni soli

3. SAFEGUARD Più sicuro con il tutore. Marcello Di Meglio