I due pellegrini ingauni oggi da Vigo andranno fino a Redondela

ALBENGA- Oggi hanno in programma la tappa bella da Vigo (dove sono arrivati ieri pomeriggio) a Redondela. I due pellegrini albenganesi, che stanno compiendo la strada costiera portoghese verso Compostela conosciuta anche col nome di Rua Sancta Do Mar, attraverseranno Chapela, Cabanas, Rande e raggiungeranno il famoso Convento de Vilavella, uno dei luoghi più suggestivi sulla via di Compostela. Dopo aver percorso tutta la parte portoghese del percorso ed essere entrati in Spagna da Caminha, nei prossimi giorni continuerà il percorso di avvicinamento alla meta: Compostela.

“La nostra avventura continua. Oggi contiamo di arrivare fino a Redondela – spiega Sergio- una delle località più suggestive che si incontrano lungo il Camino.Pian piano ci stiamo avvicinando alla meta”. Molto soddisfatto dell’esperienza è anche Simone: “Anche ieri è stata un’altra giornata stupenda. Il percorso è incantevole: i sentieri sono segnati perfettamente e le strade in porfido tenute benissimo”. I due camminatori stanno seguendo il tradizionale percorso della costa: “Stiamo suddividendo il percorso- prosegue Sergio- in tappe di 20 – 30 chilometri al giorno per goderci a pieno questa esperienza. Sono molto contento di aver trovato un compagno di viaggio speciale come Simone Terravecchia con cui condivido con gioia il lungo percorso verso Compostela”.

Il compagno di strada di Sergio è un atletico e conosciuto camminatore: è un Maestro di Aikido ed ex poliziotto, che tra i camminatori è assai noto per aver percorso già la Francigena da Canterbury a Roma e da Roma a Santa Maria di Leuca, completato il percorso in Terra Santa da San Giovanni D’Acri a Gerusalemme ed ha già raggiunto 5 volte il traguardo di Santiago.

In somma Sergio e Simone sono non solo due camminatori davvero instancabili, ma anche due persone speciali animate da una profonda fede. Prima di questa impresa Giusto, durante l’estate, ha terminato la realizzazione di uno stupendo murales a Caprauna, un bellissimo manufatto che serve ad abbellire il centro del paese che si trova in provincia di Cuneo, ma che è però considerato da tutti parte dell’entroterra ingauno.

Per chi volesse essere informato in tempo reale sull’impresa dei due camminatori è possibile farlo attraverso le personali pagine Fb “Simo Terr” e “Sergio Giusto”, che Simone e Sergio tengono aperte con fotografie, commenti e filmati che vengono postati in continuazione.

CLAUDIO ALMANZI