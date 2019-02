I cani abbaiano di notte disturbando i vicini, ma se ne frega: 52enne di Zoagli denunciata

Ieri a Zoagli i carabinieri della locale Stazione dell’Arma, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” una donna di 52 anni, abitante in via Aurelia.

L’altra notte una vicina di casa ha infatti chiesto l’intervento di una pattuglia del 112 poiché non riusciva a riposare a causa dell’assordante abbaiare dei tre cani di proprietà della 52enne.

Gli animali continuavano ad abbaiare senza un apparente motivo.

La 52enne, che se ne era infischiata delle lamentele della vicina, è quindi finita nei guai.