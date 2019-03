I Campioni di Stelle nello Sport all’Acquario per la Gigi Ghirotti Onlus

E’ uno degli eventi ormai tradizionali del progetto Stelle nello Sport, ideato 20 anni fa per promuovere la cultura e i valori dello sport in Liguria. La Charity Dinner delle Stelle radunerà domani sera all’Acquario di Genova tanti campioni di diverse discipline che, al fianco di autorità, imprenditori e dirigenti sportivi testimonieranno il sostegno alla Gigi Ghirotti Onlus.

“L’idea si è trasformata in progetto e oggi in una vera e propria Associazione che ha come missione quella di celebrare e sostenere le realtà sportive liguri e promuovere i valori dello sport ai giovani”, spiega Michele Corti, ideatore di stelle nello Sport. “Fin dall’inizio abbiamo voluto mettere tutta la nostra “squadra” al servizio di un obiettivo e abbiamo trovato nel Prof. Henriquet e nella Gigi Ghirotti una missione straordinaria. E’ un orgoglio e un onore per tutti noi poter fare qualcosa per chi dedica ogni giorno la propria vita al servizio del prossimo”.

Parteciperanno alla serata i genoani Kouamé, Radovanovic Zukanovic e i blucerchiati Ramirez e Audero, accompagnati da Angelo Palombo (Rossoblucerchiato di Stelle nello Sport nel 2013). In campo anche la Virtus Entella con Nizzetto, Paolucci, De Luca, Ardizzone, Chiosa, il coach Boscaglia e il direttore generale Matteazzi. Per lo Spezia Calciopresenti Crimi e Gyasi con il direttore Angelozzi.

Brillerà la “stella” della scherma Mara Navarria, campionessa del mondo di spada. Con lei Francesco Bocciardo, oro paralimpico di nuoto e storico testimonial di Stelle nello Sport. E poi i talenti del Genova Nuoto My Sport, Claudia Tarzia, Davide Nardini e Alberto Razzetti. I campioni della Cambiaso Risso Running Team capitanati da Emma Quaglia e Valerio Brignone. E ancora Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross, Alexey Kolesnikov, campione russo di FMX e Ilaria Naef, fresca di impresa mondiale con un salto mortale in carrozzina sulla neve, prima atleta italiana di wheelchair motocross. Dal mondo sportivo ecco ancora Benedetta Bellio, i Canottieri Elpis, l’Andrea Doria Ginnastica, il Park Tennis Genova e tutto il consiglio della Federtennis ligure presieduto da Andrea Fossati. Con il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, tanti dirigenti di vertice: Gian Luigi Corti (Ansmes), Rino Zappalà (Coni Genova), Pino Raiola (Federginnastica) e Susanna Marotta (Automobile Club Genova).

Saranno presenti anche le massime istituzioni: l’Assessore allo Sport della Regione Liguria, Ilaria Cavo, il consigliere delegato allo sport delComune di Genova, Stefano Anzalone, la responsabile eventi del Porto Antico, Luisella Tealdi, il referente Miur per lo Sport, Pierpaolo Varaldo, e il presidente Panathlon Genova Giorgio Guerello.

Nel corso della serata, si esibiranno sul palco le artiste di Alter Echo String Quartet: Marta Taddei (I Violino), Noemi Kamaras (II Violino), Roberta Ardito (Viola), Giulia Gatti (Violoncello) eseguiranno uno speciale “Medley” di De André composto da suoi tre famosissimi capolavori, Via del campo, Geordie e Don Raffaè. Un omaggio al nostro Cantautore e alla nostra splendida Genova. E poi il sorriso grazie all’ormai storica collaborazione con Bruciabaracche. Sul palco i Soggetti Smarriti, quindi Enzo Paci e Antonio Ornano.