I camion Man e i primati agli ETM awards

Se sei alla ricerca di un mezzo pesante per la tua ditta devi assolutamente sapere che tra i migliori autocarri sul mercato ci sono quelli della MAN.

I camion MAN sono sicuramente i mezzi pesanti per trasportare il materiale della tua ditta su cui puoi più fare affidamento, per qualità e durata questi veicoli sono tra i migliori sul mercato.

I camion Man si sono aggiudicati tanti primati agli ETM awards, la competizione per mezzi pesanti. In questa gara dell’anno 2020 la marca MAN si è aggiudicata ben 10 premi per i suoi veicoli, compresi camion e autobus. Scegliere gli autocarri Man quindi è sinonimo di qualità, sicurezza e durata nel tempo. Se hai bisogno di mezzi pesanti per trasportare materiali per la tua ditta allora la scelta è ampia e puoi trovare camion di ogni genere a seconda della tua esigenza e disponibilità. Online è possibile fare ricerche approfondite scegliendo il tipo di camion più consono al proprio bisogno.

Autocarri ribaltabili MAN

L’azienda di veicoli pesanti MAN offre una vasta gamma di autocarri ribaltabili, per ogni fascia di prezzo e per ogni esigenza di peso da trasportare. I camion con cassone ribaltabile sono utilissimi per il trasporto di materiale sfuso. Infatti anziché utilizzare la forza di molti operai per scaricare il cassone pieno del materiale, basta azionare i comandi appositi e il cassone scaricherà automaticamente il suo contenuto a terra. Questi camion sono fondamentali per chi ha ditte di materiali quali pietre o graniti oppure altri materiali pesanti. Ve ne sono di dimensioni diversi, sia autocarri grandi, sia di medie dimensioni, utili per trasporti più rapidi. Si possono trovare online sia nuovi che usati.

Autocarri furgonati MAN

Un altro punto di forza di MAN sono gli autocarri furgonati. Pensati per i grandi trasporti questi autocarri sono imprescindibili per le ditte che prevedono trasporto di materiali e prodotti in lunghe distanze. Il cassone dietro, chiuso e spazioso permette infatti di essere riempito da una grande quantità di materiale così da ottimizzare le consegne, per esempio questi camion sono molto utilizzati per poi caricare navi come nel porto di Genova. Questi camion sono molto resistenti, dato che l’azienda MAN punta molto sulla qualità dei suoi veicoli. Anche questi autocarri si possono trovare online e c’è vasta scelta tra nuovi e usati

Autocarri: non solo MAN

Gli autocarri della MAN sono prodotti di eccellenza e qualitativamente impeccabili. Tuttavia questa non è l’unica marca di camion disponibile sul mercato. I prezzi dei camion MAN possono risultare elevati per chi ha meno necessità e quindi potrebbe puntare su altre valide marche, che però riescono a tenere dei prezzi meno elevati, a discapito di durata e qualità. Per scegliere però l’autocarro più adatto alle tue esigenze è bene fare un calcolo della necessità di questo mezzo. Una ditta che usa regolarmente e per lunghe distanze i camion deve sapere che è meglio acquistare veicoli di qualità anche spendendo inizialmente di più. Questa spesa verrà ammortizzata nel tempo poiché il camion darà meno problemi e migliori prestazioni.