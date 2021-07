Elettra, arriva a Genova il car sharing elettrico di Duferco

La nuova iniziativa di Duferco Energia

Sono operative e a disposizione dei genovesi le prime vetture full-electric del nuovo servizio Elettra Car Sharing.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente da Duferco Energia, con la partecipazione del Comune di Genova e del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Si tratta di un’operazione che si inserisce nei piani di sviluppo sostenibile dell’amministrazione genovese e che proprio per questo otterrà la certificazione ISO 37101, dedicata alle realtà che incentivano e promuovono la sostenibilità all’interno delle comunità urbane.

“Elettra – ha spiegato il Presidente del Gruppo Duferco, Antonio Gozzi – rappresenta per Genova un deciso passo avanti nel processo di transizione ecologica ed energetica che ha intrapreso il nostro Paese. Vogliamo offrire ai genovesi un nuovo modo di vivere la mobilità urbana, sostenibile e rispettoso del territorio. Un obiettivo che siamo felici di condividere con un gruppo di partner prestigiosi, con cui abbiamo lavorato in questi mesi per fare sistema e offrire un contributo concreto alla nostra comunità”.

Elettra Car Sharing si avvale del supporto di importanti realtà importanti della Liguria che hanno deciso di sostenere il progetto: ABB, Rina, Coop Liguria, Crédit Agricole Italia, Piave Motori e Free to X.

La diretta della presentazione

Entro il mese di luglio saranno 80 le auto elettriche Volkswagen messe a disposizione dal nuovo servizio (70 e-up! e 10 ID.3, ma nel 2021 la flotta raggiungerà le 100 unità con l’introduzione del modello ID.4), tutte a zero emissioni prenotabili attraverso la classica formula a noleggio – Station Based oppure con la nuova modalità a flusso libero – Free Floating, che consente il ritiro e il rilascio delle auto in qualsiasi punto del centro città.

“Più vetture a disposizione dei cittadini e auto rinnovate grazie all’accordo siglato con Duferco Energia fanno fare un salto di qualità alla mobilità nel Comune di Genova – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Un servizio che pensa allo sviluppo sostenibile e che prende il via proprio ora in cui siamo nel pieno della campagna vaccinale e della ripartenza. Questo accordo tra Duferco e Comune di Genova vuole ridare fiato all’economia favorendo la mobilità del futuro e permettendo di risparmiare, non inquinare e vivere più comodamente”.

Il servizio

Il servizio è decisamente semplice da usare, rispetto alle soluzioni precedenti di “car sharing”.

La formula di Elettra è doppia ma per entrambi i servizi non sono richieste quote di ingresso: con la registrazione al sito www.elettracarsharing.com o via App, una volta abilitato l’account, si è subito pronti a partire.

Chi vuole ha, poi, la possibilità di entrare nel Club Elettra con una piccola quota annuale e ottenere sconti sulle corse fino al 20% e tante convenzioni dedicate esclusivamente agli abbonati.

Le auto di Elettra si possono guidare sulle corsie degli autobus, possono passare liberamente in zona ZTL e ZSL, essere parcheggiate gratis in Aree Blu e Isole Azzurre e non è necessario riconsegnarle nel luogo dove sono state ritirate.

Inoltre, per tutta l’estate i nuovi clienti che scaricheranno l’app riceveranno in regalo 10 euro di traffico incluso.

Prenotare in anticipo una flotta di 80 vetture

Con la formula Station Based si prenota la macchina in anticipo, fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio noleggio e si ritira direttamente andando allo stallo Elettra, dove andrà anche restituita. È la soluzione migliore per spostamenti medi e lunghi.

La flotta Station Based comprende:

– La e-Up! come soluzione che coniuga agilità e comfort con i suoi 4 posti, un bagagliaio spazioso

e un’autonomia per andare lontano

– La ID.3, perfetta per chi deve andare fuori città, con una batteria ad alta capacità, un’ottima

potenza, un bagagliaio super capiente e 5 posti.

Inoltre, a breve, arriverà anche la ID.4, l’auto più grande e potente della flotta, spaziosa e affidabile con un’autonomia fino a 500km.

Le auto in Station Based sono disponibili nei 46 parcheggi Elettra posizionati tra Pegli e Nervi.

L’evoluzione di Genova Car Sharing

Genova Car Sharing è un’iniziativa nata nel 2004 nell’ambito di ICS (Iniziativa Car Sharing) struttura di coordinamento delle realtà locali del Car Sharing, promossa e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio. Da gennaio 2021 Genova Car Sharing è controllata al 100% da Duferco Energia SpA, società energetica del Gruppo Duferco.

Nata nel 2010, Duferco Energia è cresciuta e oggi è un operatore attivo a 360° nel mercato energetico italiano, dalla produzione rinnovabile, al trading, fino alla fornitura all’utente finale e allo sviluppo di servizi di efficientamento energetico e mobilità sostenibile.

Con l’acquisizione di Genova Car Sharing e il lancio di Elettra Car Sharing l’azienda vuole dare un contributo a un nuovo paradigma di mobilità urbana, con meno auto in circolazione, meno sprechi e meno emissioni dannose per la salute.