I 100 anni della Pasticceria Tagliafico in due giorni di festa

La Pasticceria Tagliafico, di via Galata 31r, è un’icona di Genova: un luogo in cui tradizione e passione si incontrano da ben 100 anni.

Per celebrare questo importante traguardo, sabato 18 e domenica 19 novembre, la pasticceria ha organizzato due giorni di festa aperti a tutti gli amanti dei dolci.

Durante l’evento, sarà possibile scoprire la storia di questo marchio attraverso pannelli espositivi che racconteranno le date più significative della pasticceria.

Sarà un’occasione unica per conoscere le radici e gli avvenimenti che hanno reso famoso questo luogo di dolci delizie.

Il momento clou di questa celebrazione sarà rappresentato dalla torta “100”, appositamente ideata per l’occasione. Non sappiamo ancora tutti i segreti che questa torta nasconde, ma qualcosa, Filippo Tagliafico, ci anticipa: “Un dolce che coniuga questo momento con un’estetica e dei gusti piuttosto classici. Che rappresenta molto la nostra storia. Qualcosa di non estremamente moderno tutto da scoprire.”

Ma non finisce qui. Per ringraziare tutti coloro che vorranno fare un salto nella pasticceria Tagliafico durante i due giorni di festa, la premiata pasticceria offrirà un goloso cadeau.

“Grazie, grazie, grazie: tre volte grazie a chi ci ha preceduti da parte di Lorenzo, Annamaria e dal sottoscritto – dice Filippo Tagliafico. Un enorme grazie alla nostra famiglia che ci permette, oggi, di celebrare questo importante compleanno.”